Dziki to problem ogólnopolski. Całe watahy spacerują po osiedlach, parkach, a nawet plażach. - Niestety wczasowicze uznają to za wielką atrakcję. Podchodzą do dzików, głaszczą je. Nawet z dziećmi. Apelujemy, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Nie wiemy, jak zwierzę może zareagować - zwraca uwagę Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.