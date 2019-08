Problemy z oddychaniem na plaży w Frinton w Anglii. Przyczyna pozostaje nieznana

Turyści odwiedzający plażę w Frinton w hrabstwie Essex zgłaszali, że mieli na niej problemy z oddychaniem i zmagali się z kaszlem. Patrole zaleciły niewchodzenie do wody oraz niezbliżanie się do linii brzegu. Wciąż nie wiadomo, co było spowodowało niepokojącą reakcję u sporej liczby osób.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Agencja Morska i Straż Przybrzeżna nie otrzymały żadnych raportów na temat zanieczyszczenia spowodowanego wyciekami ze statków (Shutterstock.com)

Do incydentu doszło w niedzielę w miejscowości Frinton, gdzie czas spędzały setki osób. Nagle duża liczba osób przebywających na plaży zaczęła mieć problemy z oddychaniem.

Spekuluje się na temat wycieku paliwa, do którego miało dojść w okolicy nabrzeża. Agencja Morska i Straż Przybrzeżna wysłały samoloty, mające zweryfikować, czy na wodzie są widoczne oleiste plamy, ale nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających wyciek paliwa.

Funkcjonariusze zaczęli patrolować też plażę. Podczas dochodzenia w sprawie przyczyny niepokojącego zdarzenia, turystom zalecono niezażywanie kąpieli oraz picie dużej ilości wody. Osoby, które wciąż odczuwają podrażnienie dróg oddechowych powinny skontaktować się z lekarzem.