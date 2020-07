Protest przewoźników. Na ulice polskich miast wyjechały setki autokarów

Najpierw protestowano 30 czerwca w Krakowie, a już 1 lipca akcja przewoźników autokarowych przeniosła się do pozostałych dużych miast w Polsce. W ten sposób właściciele firm chcą zwrócić uwagę polityków na kryzys w ich branży. Uważają, że pomoc ze strony państwa w czasie pandemii jest w ich przypadku niewystarczająca.

- Trzymiesięczna pomoc rządu właśnie się kończy. Już wiemy, że do końca roku się nie odmrozimy. Sytuacja jest dramatyczna. Umieramy – mówił w rozmowie z "Money.pl" Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych.

Właściciele firm mówią o braku środków do życia i oczekują dodatkowych dopłat do pensji minimalnej na najbliższe pół roku, a także specjalnych subwencji dla floty. Przewoźnicy chcieliby otrzymać do 10 tys. zł miesięcznie na autokar.