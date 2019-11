Przebadali niemal 400 studentów 73 narodowości. Łączy ich jedno zdanie na temat podróży

Niezależnie od tego, jaki jest cel naszej podróży, udowodniono, że zwiedzanie świata i styczność z innymi kulturami sprawiają, że stajemy się bardziej otwarci. Chętniej też zdobywamy nową wiedzę, a przez to stajemy się mądrzejsi.



– Kiedy ludzie mają możliwość przebywania w wielokulturowym społeczeństwie, mają znacznie zdrowsze podejście do świata. Są bardziej otwarci i lepiej radzą sobie na rozmowach o pracę, ponieważ mają wprawę w przełamywaniu barier, są bardziej skoncentrowani i łatwiej skupiają uwagę na drugim człowieku – wyjaśnia William W. Maddux, profesor z Instytutu Insead, zajmującego się kwestiami związanymi z behawioryzmem.

Naukowcy zbadali, że do grupy najbardziej kreatywnych i pozytywnie nastawionych do świata osób byli ci studenci, którzy przebywając za granicą starali dostosowywać się do panujących w innych kulturach zasad i integrowali się z lokalną społecznością.