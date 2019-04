Przedwczesny pęd do bramek lotniskowych. Psycholog tłumaczy, z czego wynika

Dlaczego wielu pasażerów jeszcze na długo przed odlotem tłoczy się w kolejkach do bramek? Wśród przyczyn znajdują się m.in. zdenerwowanie przed podróżą, ekscytacja czy chęć poczucia jedności z resztą osób, które czekają na samolot.

Sprawę wyjaśnia psycholog behawioralny w rozmowie z portalem Daily Mail. Okazuje się, że powodów jest wiele. Przede wszystkim jednak jest to jednak strach, a konkretnie tzw. syndrom FOMO (ang. fear of missing out) – zwyczajnie boimy się, że coś nas ominie. Nie wiemy dokładnie co, ale "coś" co moglibyśmy przeoczyć.