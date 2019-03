Krzesła były dla niego zbyt niewygodne. Pasażer znalazł lepszy sposób na czekanie

Większość z nas przynajmniej raz w życiu doświadczyła uciążliwego czekania w hali odlotów na lotnisku. Nawet najwygodniejsze krzesła po kilku godzinach siedzenia stają się nie do wytrzymania. Jeden z pasażerów postanowił zaradzić temu problemowi.

Podróżnik mający przesiadkę na międzynarodowym lotnisku Charlotte Douglas w Stanach Zjednoczonych we wczesnych godzinach porannych w niedzielę uznał, że nie będzie się ograniczał do krzeseł.

Jak podaje portal SWNS, po pewnym czasie do śpiącego mężczyzny podszedł pracownik lotniska, który poprosił go o zejście z hamaka. Choć podróżnik finalnie musiał zakończyć swoją drzemkę, trzeba przyznać, że jego pomysł był świetny. Być może po tej sytuacji lotnisko rozważy wprowadzenie stacjonarnych hamaków w hali odlotów. Jesteśmy pewni, że wielu pasażerom ten pomysł przypadłby do gustu.