Przez Atlantyk w 5 godzin. Tania linia pobiła rekord szybkości

Samolot należący do linii Norwegian pobił rekord szybkości. Pokonał trasę z Nowego Jorku do Londynu w dokładnie 5 godzin i 9 minut. Żaden poddźwiękowy samolot pasażerski nie może pochwalić się tak świetnym wynikiem.

W pobiciu rekordu pomógł wiatr

Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie silne prądy strumieniowe , tzw. "jet stream". Mogą osiągać prędkość nawet 200-300 km/h. W przypadku Norwegiana prąd powietrza osiągnął ok. 350 km/h. – To dla nas duży wyczyn. Przeszliśmy z fazy szybkiego rozwoju do fazy szybkiego latania – skomentował swój lot pilot Kapitan Martin Wood.

Skandynawski przewoźnik ma w ostatnich latach coraz większe powody do zadowolenia. Jest wysoko oceniany przez pasażerów, a w plebiscycie Skytrax oceniono go najlepszą niskokosztową linią na Starym Kontynencie.

Trudna do przebicia granica

Pobicie granicy 5 godzin samolotem poddźwiękowym między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest możliwe, jednak bardzo trudne do zrealizowania. Wszystko wskazuje na to, że upłynie sporo czasu, zanim zostanie pobity rekord z 1996 r. Wtedy to należący do British Airways Concorde, naddźwiękowy samolot pasażerski o napędzie turboodrzutowym, pokonał trasę z Londynu do Nowego Jorku w 2 godziny i 52 minuty.