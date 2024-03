Przykre znalezisko na plaży w USA. Ratownicy nie mogli nic zrobić

Warto zwrócić uwagę, że kaszaloty spermacetowe (Physeter macrocephalus) są uznawane za gatunek zagrożony wyginięciem. Powodem ich statusu są lata spadku liczebności spowodowanej polowaniami. Samce mogą dorastać do 16 metrów długości, a długość samic to do 11 metrów.