Rozpoczął się ramadan. Co to oznacza dla turystów?

Jest to czas, w którym wyznawcy islamu od świtu do zachodu słońca powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia papierosów, a także kontaktów seksualnych. Post jest jednym z pięciu filarów islamu, wraz z muzułmańską deklaracją wiary, codziennymi modlitwami, działalnością charytatywną i pielgrzymką do Mekki.