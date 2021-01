Rafał Rutkowski szydzi z morsowania i Zanzibaru. Jego post hitem sieci

Rafał Rutkowski to polski aktor i stand-uper. Na jego profilu na Facebooku pojawił się zabawny wpis, w którym kompleksowo wyśmiewa dwa najmodniejsze obecnie w świecie polskich celebrytów trendy.

Rafał Rutkowski wyśmiewa celebrytów

Niektórzy zauważają, że morsowanie liczy się tylko wtedy, gdy ma się jeszcze rękawiczki. Inni twierdzą, że crocsy powinien zamienić na sandały lub kuboty. Post komentują także znajomi z aktora z branży. "Kocham Cię" - napisał reżyser Andrzej Saramonowicz, w którego filmach Rutkowski występuje. Odeta Moro spytała, co jest w szklance, a Hanna Śleszyńska napisała Rutkowskiemu, że jest boski.

Nie tylko Zanzibar i morsowanie

Ale wiecie co? Rutkowski chyba nieświadomie ukrył w poście też inne trendujące hasło minionego roku - "szach-mat", które nierozerwalnie wiąże się z zachwytami nad serialem "Gambit królowej". Ciekawe co na to Marcin Dorociński?