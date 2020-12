Nowy egzotyczny hit Polaków. Oto rajski król Zanzibar

Zanzibar to egzotyczna wyspa należąca do Tanzanii, która leży u wschodnich wybrzeży Afryki. Oblewana jest ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego, których kolor na lokalnych plażach wygląda jak z bajki. Tropikalny klimat sprawia, że wyspa najbardziej popularna jest pomiędzy grudniem a marcem. Wtedy temperatury sięgają 31 st. C, ale w ciągu roku nie spadają poniżej 28 kresek, dlatego to kierunek idealny właściwie o każdej porze roku.