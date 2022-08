Rajska kraina jezior. Niedoceniany zakątek Polski

Pojezierze Drawskie i Drawski Park Krajobrazowy

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego znajdują się liczne szlaki piesze, które oprowadzają turystów po najpiękniejszych zakątkach tego wyjątkowego ekosystemu. Do najpopularniejszych szlaków należy m. in. czerwony szlak leśno-widokowy z Połczyna-Zdroju do Czaplinka. Jest on znany także jako szlak solny. Podczas spaceru można podziwiać kompleksy lasów bukowych oraz atrakcyjne punkty widokowe. Turyści chętnie wędrują także zielonym szlakiem jezior ze Złocieńca do Strzeszyna. Wiedzie on wzdłuż największych jezior znajdujących się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego.