Jeśli nie Mazury, to co? Najpiękniejsze pojezierza w Polsce

Turystyczna siła polskich pojezierzy

Pojezierza ciągną się przez całą północną część kraju. Do tej pory najchętniej odwiedzane było Pojezierze Mazurskie, jednak w tej chwili amatorzy wypoczynku nad jeziorem na pewno zechcą odkryć nowe miejsca. Polskie pojezierza to dobry kierunek dla osób, chcących wypoczywać blisko natury, zarazem z daleka od tłumów, na które natkniemy się nad morzem albo w górach. W mniej znanych miejscach możemy także liczyć na niższe ceny.

Alternatywa dla Mazur - Lubelszczyzna

Mieszkańcy regionu letnie weekendy spędzają na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Tutaj zdecydowaną popularnością cieszy się Jezioro Białe wraz ze zlokalizowanym tuż obok letniskiem - Okuninką. Miejscowe zaplecze turystyczne jest rozbudowane. Turysta ma dostęp do bogatej bazy noclegowej i gastronomicznej. Do tego Okuninka położona jest tylko godzinę od Lublina i trzy godziny od Warszawy, więc łatwy dojazd sprawia, że zwłaszcza w letnie weekendy bywa tu gwarno.

Okuninka to nie jedyne miejsce na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, przyciągające wczasowiczów. Turyści chętnie wypoczywają nad jeziorami Krasne i Zagłębocze. Tutaj dominuje turystyka rodzinna, powstały kameralne ośrodki wypoczynkowe oraz campingi, przystosowane również dla kamperów. Do tego sporo jest prywatnych domków letniskowych, których właściciele cenią spokój tej okolicy. Dodatkowy atut to Poleski Park Narodowy, chroniący występujące na tych terenach bagna i torfowiska.

Alternatywa dla Mazur - Szwajcaria Kaszubska

Noclegi nad jeziorami

Średni koszt wynajęcia domku nad jeziorem to około 200 zł za dobę, co w przeliczeniu na jedną osobę nie wydaje się dużym wydatkiem. Do tego wiele z nich ma bezpośredni dostęp do brzegu akwenu, własny pomost i zapewnia gościom łódki lub rowery wodne.