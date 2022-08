Zapomnij o Mazurach. Idealne miejsce na wakacje nie tylko dla warszawiaków

Krótka historia Zalewu Zegrzyńskiego

Historia turystyki nad Zalewem Zegrzyńskim sięga lat 60-tych XX w. To właśnie w tym czasie stworzono tu rezerwuar wody przeznaczony na potrzeby aglomeracji warszawskiej. Miejsce to bardzo szybko stało się popularne wśród turystów, którzy w czasach PRL chętnie odwiedzali je w sezonie wakacyjnym. W latach 70-tych w miejscowościach położonych nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego powstały liczne ośrodki turystyczne. Nie zmieniło się to po dziś dzień – Zalew Zegrzyński niezmiennie przyciąga liczne rzesze turystów zarówno z Warszawy, jak i z wielu innych regionów Polski.