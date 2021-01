Ranking Big 7 Travel. Tallin najlepszym miastem do pracy zdalnej w 2021 r.

Świat pracowników zdalnych i cyfrowych nomadów rozwija się w szybkim tempie, a pandemia koronawirusa jeszcze bardziej przyspieszyła proces przechodzenia na pracę online. Już miliony osób zasmakowały komfortu, polegającego na wykonywaniu obowiązków z dowolnego miejsca na świecie. Wielu wykorzystuje też okazję i łączy pracę z możliwie częstym podróżowaniem do najdalszych zakątków naszego globu.

Tallin - polecane miasto do pracy zdalnej

Spośród setek różnych lokalizacji, to właśnie Tallin został wybrany jako najlepsze miejsce do zamieszkania dla osób, które pracują zdalnie. "Jest ona przyszłością, a stolica Estonii spełnia wszystkie najważniejsze kryteria" – oceniają redaktorzy Big 7 Travel.

"Estonia ma nowoczesną wizję rozwoju i wprowadziła rozwiązania pozwalające cyfrowym nomadom pracować zdalnie w tym kraju nawet przez rok. Stolica kraju jest pełna uroku i zaskakuje na każdym kroku. Przeprowadzając się do niej będziesz żyć jak w bałtyckiej baśni" – czytamy w podsumowaniu rankingu.

Redaktorzy portalu podkreślają, że 99 proc. usług publicznych w Estonii jest dostępnych online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto koszty utrzymania w Tallinie są relatywnie niskie - wynajem jedno lub dwupokojowego mieszkania w dobrym standardzie oraz w pobliżu centrum miasta wynosi miesięcznie ok. 600-800 dolarów, czyli ok. 2,3-3 tys. zł.

Stolica Estonii słynie z niewygórowanych cen, uroczych knajpek, otwartych i przyjaźnie nastawionych mieszkańców, bezpieczeństwa i terenów zielonych. Często jest chwalona w mediach przez cyfrowych nomadów. Również lokalizacja tego liczącego ok. 450 tys. mieszkańców miasta jest dla wielu osób ciekawa – jest położone 80 km od Helsinek, 320 km od Sankt Petersburga, 300 km od Rygi i 380 km od Sztokholmu.

Warszawa na liście najbardziej instagramowych miejsc

Także stolica Polski i Kraków zostały zauważone przez portal Big 7 Travel. Główne miasto małopolski znalazło się na 21. miejscu wśród najlepszych miejsc do pracy zdalnej. Natomiast Warszawa została umieszczona na 38. miejscu wśród najbardziej instagramowych lokalizacji na świecie. Przed nami znalazły się m.in.: Mińsk (37. miejsce), Budapeszt (32. miejsce), Praga (21. miejsce) czy Berlin (13. miejsce). Na podium znalazły się Paryż, Filipiny (jako cały kraj) i Tokio.

Co zachwyciło redaktorów portalu w przypadku Warszawy? "Ta polska perełka dosłownie emanuje barwnym urokiem […]. Malowniczy Rynek Starego Miasta czy Pałac w Wilanowie dosłownie zapierają dech w piersiach. Idealne miejsca do robienia zdjęć to także taras widokowy w kościele św. Anny lub Nowe Miasto".