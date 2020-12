Warszawa. Na Woli powstaje najwyższy budynek w Polsce

Wieżowiec pod względem wysokości mierzonej do dachu już teraz stał się najwyższym budynkiem w Polsce. Wyprzedził pod tym względem swoich sąsiadów ze stolicy - Pałac Kultury i Nauki (ok. 188 m do dachu, 237 m z iglicą) oraz apartamentowiec Złota 44 (192 m), a także najwyższy do tej pory wrocławski Sky Tower (206 m).