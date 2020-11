Ryga. Atrakcje jednej z najpiękniejszych stolic w Europie

Miasto położone nad rzeką Dźwiną liczy ponad 600 tys. mieszkańców. Większość z nich to Łotysze, ale dużą grupę stanowią Rosjanie. W Rydze znajduje się ważny port morski, który obsługuje regularne połączenia promowe, np. do Sztokholmu. W stolicy swoją siedzibę mają też liczne ośrodki przemysłowe, kulturalne i naukowe.

Dotarcie do miasta z Polski nie jest trudne. Rygę i Warszawę dzieli ok. 650 km. Można wybrać się tu samochodem drogą prowadzącą przez Litwę lub skorzystać z oferty wielu przewoźników autokarowych. Istnieje też możliwość lotu samolotem. Wycieczkę do Rygi warto połączyć ze zwiedzaniem położonych w pobliżu stolic Litwy i Estonii – Wilna oraz Tallinna.