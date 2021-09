Góry to absolutny hit lata 2021. Prawdziwe oblężenie przeżywają Tatry. - Mamy wstępne podsumowanie sierpnia. Jest to zdecydowanie rekordowy miesiąc. Myślę, że łączna liczba wejść w Tatry wyniesie ponad milion, w lipcu było to odrobinę poniżej miliona. Nie było tak w historii TPN, taki mamy specyficzny rok - mówił w programie Newsroom Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.