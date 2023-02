Romskie kapele opanowały Krupówki. Mieszkańcy mają ich dość

Zespoły z Krupówek psują wizerunek Zakopanego?

To, co dzieje się na Krupówkach, skomentowała również Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. — To nie jest fajne, gdy przed witryną jakiegoś sklepu stoi i gra kapela — wyjaśnia na łamach "Gazety Wyborczej". Jak tłumaczy, właściciele punktów usługowych muszą po kilka godzin słuchać tego samego, a to męczące. Co więcej, przedstawicielka TIG podkreślą, że kiedy przy zespole zbiera się tłum gapiów, to często trudno przecisnąć się do wejścia np. do sklepu i turyści świadomie z tego rezygnują.