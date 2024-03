Romskie kapele opanowały Krupówki. "Trudno nazwać to widowiskiem"

- Kto chciałby przed swoimi oknami mieć nieustanne występy czasami cały dzień i noc? - powiedziała Agata Wojtowicz. To właśnie mieszkańcy są adresatami większości zgłoszeń, co potwierdziła nam Straż Miejska. - Generalnie mam wrażenie, że turyści są pozytywnie nastawieni do tych muzyków. Maszerujące przez Krupówki osoby chętnie się zatrzymują na kilka minut. Pewnie gdyby przyszło im żyć przy tym na co dzień, byliby mniej zadowoleni - podsumował strażnik miejski.