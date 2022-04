Rosja znosi obostrzenia. Skorzystają "zaprzyjaźnione państwa"

Rosja planuje wznowić loty, m.in. z i do Argentyny i RPA oraz innych "przyjaznych krajów" - powiedział premier Michaił Miszustin. We wspomnianej grupie znajdą się państwa, które nie przyłączyły się do ostatniej fali zachodnich sankcji wobec Moskwy w związku z inwazją na Ukrainę. Jak podała grupa zadaniowa ds. koronawirusa, będą to m.in. Algieria, Chiny, Liban, Peru oraz Pakistan.