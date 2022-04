Irak nowym hitem turystów? Ostrzeżenia ich nie odstraszają

- Jeśli wejdziesz na naszą rządową stronę internetową, to przeczytasz: "Nie jedź do Iraku. To niebezpieczne. Możesz zostać porwany, często dochodzi do przemocy". Ja nic z tego nie widziałem i nie sądzę, żebym zobaczył - tłumaczy Justin Gonzales z Nowego Jorku.