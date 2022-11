Rosjanie tak łatwo tam nie wjadą. Cypr zaostrza zasady wizowe

Rosjanie zapłacą za wizy na Cypr

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cypru, od 1 grudnia br. obywatele Rosji aplikujący o wizy turystyczne będą musieli za nie zapłacić, a wysokość opłat nie jest symboliczna. W przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia będzie to 80 euro (czyli ok. 375 zł). Mniej Rosjanie zapłacą za młodsze pociechy, bo wiza dla tych mających od sześciu do 12 lat to wydatek 40 euro (czyli ok. 190 zł).