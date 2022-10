Polacy pokochali tę wyspę. Jesteśmy w czołówce odwiedzających

Trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym należy do najpopularniejszych miejsc na wypoczynek w Europie. Cypr przez ponad trzy tysiące godzin w roku skąpany jest w słońcu, krystalicznie czysta woda zachęca do kąpieli, a infrastruktura uprzyjemnia wypoczynek. Na fanów zwiedzania czeka z kolei masa interesujących miejsc.