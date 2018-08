Ryanair. Kolejne strajki zaplanowane na 10 sierpnia. Czeka nas podniebny paraliż

Czekaja nas kolejne utrudnienia w europejskim ruchu lotniczym w szczycie sezonu urlopowego. Do pilotów ze Szwecji oraz Belgii, którzy zamierzają strajkować 10 sierpnia, mogą dołączyć Niemcy i Holendrzy.

- Żałujemy, że uderzy to w podróżnych. Niestety trzecia strona zostanie wciągnięta w konflikt, ale nie widzimy innego wyjścia niż skorzystanie z naszego prawa do legalnego strajku – powiedział przewodniczący Szwedzkiego Stowarzyszenia Pilotów Martin Lindgren.

"Zostaliśmy poinformowani o możliwości strajków pilotów zrzeszonych w związkach z Niemiec i Holandii, które, jak sądzimy, będą skoordynowane i dojdzie do nich 10 sierpnia" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze. "Poprosiliśmy związki, by informowały nas o proteście z siedmiodniowym wyprzedzeniem w taki sposób, abyśmy mogli poinformować naszych klientów o odwołanych lotach z wyprzedzeniem i zaoferować im alternatywne przeloty lub zwrot kosztów" - dodano.

Poprzednia fala strajków, która wstrząsnęła irlandzką linią i zmusiła ją do odwołania kilkuset lotów, miała miejsce 25 i 26 lipca. Wówczas wylecieć na trasy odmówili piloci z Hiszpanii, Portugalii i Belgii. Do tego 20 i 24 lipca strajkowali piloci z Irlandii. A wszystko zaczęło się od niedotrzymanego słowa. Najpierw bowiem firma obiecała uznać prawo pilotów do zrzeszania się w związki zawodowe we wszystkich krajach, gdzie działa, a później opóźniał, bądź nawet torpedował rozmowy.