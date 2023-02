Ryanair ma ambitne plany. Chodzi o polskie lotniska

Rozkład na lato 2023

— Ogłaszamy nasz największy w historii warszawski rozkład lotów na lato 2023, który obejmuje 55 tras do i z Modlina oraz pięć nowych tras z portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Chodzi o loty do Alicante, Brukseli, Wiednia, Palmy na Majorce i do Pafos — powiedział 7 lutego br. na konferencji prasowej szef irlandzkiego Ryanaira Michael O’Leary.