Zostawili dziecko na lotnisku. "Nie wierzyliśmy w to, co widzimy"

Zostawili dziecko na lotnisku

Jak podaje The Times of Israel, mężczyzna i kobieta zostali poproszeni o zapłacenie za bilet dla dziecka, co miało doprowadzić do kłótni. Następnie para — bez dłuższego namysłu — zostawiła chłopca w nosidełku przy punkcie odprawy, a sami szybko udali się do kontroli paszportowej.