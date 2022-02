Ryanair zawiesza kilkanaście połączeń z Polski. Turyści nie będą zadowoleni

Z systemu rezerwacji wynika, że od kwietnia nie polecimy już z Katowic do Birmingham i Edynburga, z Krakowa do Frankfurtu, Bordeaux, Ammanu i Malmo, z Modlina do Pragi i East Midlands, z Łodzi do East Midlands (ostatni lot 25 marca) oraz ze Szczecina do Liverpoolu. Zniknie także połączenie krajowe między Wrocławiem a Gdańskiem - donosi serwis Fly4free.pl.