Rynek Podziemny w Krakowie. Jakie tajemnice skrywa?

Co istotne, zwiedzanie Rynku Podziemnego jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji – nie da się do niego dostać "z ulicy". Bilety można zarezerwować online na stronie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dostępne są dwie opcje do wyboru – zwiedzanie dla grup zorganizowanych, które świetnie sprawdzi się w przypadku wycieczek oraz zwiedzanie indywidualne, na które można się wybrać z rodziną i przyjaciółmi. Sporym atutem takiej formy zwiedzania jest brak tłumów, co pozwala na lepsze wczucie się w niepowtarzalną atmosferę panującą w tym miejscu oraz spokojne zapoznanie się z całą dostępną ekspozycją.