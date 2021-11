Kraków. Chcą zakazać wjazdu dorożek na Rynek Główny

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt chce, by rada miasta zakazała wjazdu dorożek konnych na Rynek Główny oraz zlikwidowała ich postój. Projekt uchwały w tej sprawie został złożony 17 listopada. Jeśli radni opowiedzą się pozytywnie, to nowe przepisy wejdą w życie najpóźniej do końca 2022 r.