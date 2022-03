Tak Kraków wspiera Ukrainę. "Kościuszko byłby z was dumny"

"Kościuszko byłby z was dumny! Czy może być lepszy symbol wsparcia Ukrainy przez Polskę niż flagi naszych państw na kopcu Kościuszki, który jest bohaterem walki o niepodległość zarówno Polski, jak i Stanów Zjednoczonych... Żeby było nieco przewrotnie to zdjęcie zrobiłem dziś o świcie z wylotu ulicy Czechosłowackiej" - czytamy we wpisie.