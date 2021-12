Rząd zmienia zdanie. Chodzi o testy po powrocie spoza Schengen

Teoretycznie brzmi to jak ułatwienie, ale w praktyce może się to okazać kłopotliwe, bo póki co nie wiadomo, w jaki sposób podróżny miałby przekazać wynik testu Straży Granicznej. Czekamy zatem na znowelizowane rozporządzenie, które, według zapowiedzi Andrusiewicza, ma się pojawić w piątek - 17 grudnia.