Wizz Air nie wpuścił na pokład prawie 100 pasażerów. Powodem brak dokumentów

Do zamieszania na lotnisku w stolicy Węgier miało dojść 15 grudnia rano, podczas boardingu pasażerów odlatujących do Berlina. Kiedy pracownicy lotniska sprawdzali pasażerom dokumenty, okazało się, że część z nich nie wypełniła PLF, czyli formularza lokalizacyjnego. Trzeba podkreślić, że jest on niezbędny, aby lecieć samolotem do Niemiec.