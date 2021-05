Rzeszów-Jesionka. Na lotnisku zostanie przetestowany Covid Detector

- To doskonała wiadomość dla pasażerów, którzy bezpośrednio po przylocie do Rzeszowa będą mogli szybko i bezinwazyjnie poddać się testowi na obecność koronawirusa. Mamy szansę jako pierwszy port regionalny w Polsce zapewnić podróżnym tego rodzaju innowacyjną usługę. Zależy nam, aby stale podnosić jakość doświadczenia pasażera na naszym lotnisku. Wierzę, że Covid Detector pomoże zredukować stres związany z podróżą i przyczyni się do zwiększenia ruchu pasażerskiego - informuje Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.