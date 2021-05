Paszporty szczepionkowe. Polska jednak bierze udział w unijnych testach

Od poniedziałku ruszyły testy słynny paszportów unijnych. Wczoraj media podawały, że Polska nie zgłosiła się do pilotażu, co wywołało falę niepokoju wśród turystów. Na szczęście okazuje się, że jednak weźmiemy udział w tej akcji. Polska wysłała zgłoszenie o gotowości do integracji w tym systemie - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita".