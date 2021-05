Rumunia. Turyści odwiedzający zamek Drakuli mogą się zaszczepić przeciw COVID-19

Od początku pandemii w Rumunii odnotowano ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło niemal 30 tys. osób. Do tej pory w kraju wykonano ponad 8 mln szczepień, z czego ok. 6 mln osób przyjęło pierwszą dawkę szczepionki. Do września rząd planuje zaszczepić dwoma dawkami ponad połowę populacji, czyli 10 mln osób.