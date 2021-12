Rzucają wszystko i święta spędzają za granicą. "Wzięłam kolczyki w kształcie choinek"

Puste stoki we Włoszech to zdaniem pani Karoliny efekt "przedświątecznej dziury" i oczywiście pandemii. - Włosi niedawno zmienili zasady i poza paszportem covidowym, który tu jest ważny tylko przez dziewięć miesięcy, przed wylotem trzeba też zrobić test, bo inaczej nie zostaniemy wpuszczeni do samolotu. Żeby wejść do hotelu, kupić ski pass czy usiąść w kawiarni, musimy być zaszczepieni i nie ma od tego wyjątków, bo paszporty covidowe są za każdym razem skanowanie - wyjaśnia. - Poza tym wyraźnie widać, że mamy akurat przedświąteczny spadek turystów. Ci, którzy świętują w domu, już wyjechali, a osoby, które chcą spędzić Boże Narodzenie na stoku, pojawią się dopiero w czwartek wieczorem albo nawet w Wigilię - dodaje.