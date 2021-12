Wizz Air uruchomi trzy nowe trasy z Polski. Ta z Krakowa może być hitem

Choć trwająca pandemia nie sprzyja podróżom, to linie lotnicze nie przestały uruchamiać nowych kierunków - choć jest ich z pewnością mniej niż kiedyś. Mimo zmieniających się obostrzeń wiele osób na dobre wróciło do odkrywania świata, a trzy nowe połączenia Wizz Air z pewnością przypadną wielu osobom do gustu, szczególnie to ze stolicy Małopolski do ZEA.