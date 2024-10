Mają odrębny język, kulturę i zwyczaje. "Kaszubszczyznę traktowano jako zaporę przed germanizacją"

Jako mieszkaniec Gdańska mogę potwierdzić, że prawie wszyscy znają tradycyjną pieśń kaszubską dla dzieci: "To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca, / to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba. / To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné. / Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz, / òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, / krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca".