Ceny na kaszubskim jarmarku. Drogo?

Największy hit jarmarku

Wyroby z wikliny i gliny, przybory kuchenne czy dekoracje - to wszystko można było znaleźć na jarmarkowych straganach. Jednak największym hitem stały się ceramiczne kwiatki na patykach do komponowania bukietów czy do zatykania w ziemi np. w donicach lub w ogródkach. Wiele osób przechadzało się między straganami z kwiatami w rękach. Za porcelanową dekorację trzeba było zapłacić ok. 35 zł, ale były też małe kwiaty w cenie 20 zł i większe po 45 zł.