Niezwykła historia Amerykanki w Dobrej. Mieszkańcy ją kochali, a Gestapo zastraszało

Ucieczka hrabiego w Alpy

Po jej śmierci, hrabia Hermann von Seherr - Thoß dwa lata żył w Dobrej samotnie. W styczniu 1945 r., kiedy front zbliżył się do Odry, kazał zaprząc konie do bryczki i wyjechał ze swojej podopolskiej posiadłości. Na zawsze. Zamienił adres na majątek u stóp Alp w Austrii, nieopodal Klagenfurtu. Z Dobrej zabrał tylko owies dla koni, a dla siebie jedenaście par szykownych butów, bo był wielbicielem tej części garderoby. Po wojnie, kiedy jego majątek upaństwowiono, a on sam przeniósł się do domu zarządcy. Hermann ożenił się po raz drugi. Zmarł w 1958 r. Przechodził przez drogę szybkiego ruchu, dzisiejszą autostradę i potrąciła go ciężarówka.