Nowości u naszych sąsiadów. Pałacowe atrakcje przyciągają tysiące turystów

Już od maja możliwe jest zwiedzenie pomieszczeń mieszkalnych ostatnich właścicieli pałacu, a od połowy lipca będą udostępnione dla zwiedzających także wspaniałe sale renesansowe w ich pierwotnej i nienaruszonej formie, tajemnicze podziemia pałacowe, ogród i dziedziniec. Będzie można zajrzeć do zakamarków, do których zwiedzający nie mieli wcześniej dostępu, na przykład do dawnej kuchni pałacowej lub browaru.