Zlaté Hory. Miasto złota, cudów i skradzionych płaszczy

We wrześniu 1973 r. opuszczony kościół wysadziła w powietrze sprowadzona na miejsce specjalna jednostka z Brna. Dzieła dokończyły buldożery. I kiedy zdawało się, że zrównane z ziemią miejsce nigdy nie powróci do życia, nastąpił przełom: w kwietniu 1990 r. papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Czech, w czasie mszy św. na Velehradzie, poświęcił kamień węgielny pod odnowioną świątynię. Dziś sanktuarium jest miejscem szczególnym dla kobiet i dla tych, którzy szukają nieosiągalnego.