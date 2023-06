Gigantyczny projekt nad Morzem Czerwonym. "Powali wszystkich swoim ogromem"

Jeszcze pięć lat temu egipskie kurorty nad Morzem Czerwonym - przede wszystkim Hurghada, były destynacją numer jeden wśród turystów z całej Europy. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to już historia. Egipskim kurortom wyrasta po wschodniej stronie Morza Czerwonego bardzo silny konkurent w walce o gigantyczne zyski z turystyki. To Arabia Saudyjska, której najnowszy projekt (jak piszą egipskie media) "powali wszystkich swoim ogromem".