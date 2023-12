Zimowy hit Polaków. Teraz jest tam 30 stopni

To paradoks, ale wojna między Hamasem, a Izraelem pozytywnie wpłynęła na ożywienie ruchu turystycznego w Egipcie. Co prawda mniejszym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do egipskich kurortów na Synaju, ale niesamowicie wzrosło zainteresowanie wypoczynkiem w Hurghadzie czy Marsa Alam.