Sztuczki egipskich sprzedawców. "Mierzą grubość waszego portfela"

Zakupy w Egipcie

Kiedy wchodzimy do wybranego sklepu i wybieramy pamiątkę, która najbardziej nam się podoba, najczęściej od razu pytany o cenę. - A co robi sprzedawca? Nie odpowiada, jaka jest cena danego produktu, tylko mówi - "ok, no problem". W tym momencie powinna się już wam zapalić pierwsza czerwona lampka - tłumaczy Patryk Suracki na swoim profilu @innastronaswiata. Jego zdaniem sprzedawca chce zwiększyć ilość czasu na oszacowanie grubości portfela turysty.