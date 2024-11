Przez lata służył mieszkańcom i turystom. Ruszyła rozbiórka

Władze miasta postanowiły, że most zostanie odbudowany. To świetne wieści, bo służy on zarówno mieszkańcom udającym się na pobliskie ogródki działkowe, jak i turystom zmierzającym nad Bug. Wpisał się w krajobraz okolicy. Co więcej, przeprawa istnieje w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. Obecna została wybudowana w 2009 r. przez żołnierzy w ramach ćwiczeń.