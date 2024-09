Smutne wieści z Lądka-Zdroju. "Została zabrana przez rzekę"

Figura św. Jana porwana przez falę

Postanowiliśmy sprawdzić, czy władze miasta wiedzą, gdzie jest figura i czy rzeczywiście została zabezpieczona. Mieliśmy świadomość, że w urzędnicy w Lądku-Zdroju mają pełne ręce roboty, ale cenna rzeźba i jej los, nie dawały nam spokoju. - Urząd zamienił się w tym momencie w sztab - słyszymy dzwoniąc do instytucji. Nie odmawiają jednak pomocy - dwa telefony starczą, by dotrzeć do odpowiedniej osoby.