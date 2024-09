Turystyczna perełka regionu. Po sezonie tonie w śmieciach

Turyści=śmieci

Co roku podczas wakacji miejsce to odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów i mieszkańców woj. lubelskiego. Niestety zachowanie wielu z nich pozostawia wiele do życzenia. Wielu gości nie potrafi zabrać ze sobą śmieci i zostawiają je na brzegu, w krzakach, a nawet w wodzie. Dlatego po zakończeniu sezonu letniego, zorganizowano akcję sprzątania Jeziora Białego.