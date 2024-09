Są przed niemalże każdym hotelem w Bułgarii. Nie wszyscy wiedzą, do czego służą

Urlop nad Morzem Czarnym

Bułgaria nie bez powodu nazywana jest najtańszą europejską riwierą. Tygodniowy urlop w hotelu z ofertą all inclusive można spędzić jeszcze we wrześniu już od 1,5 tys. zł od osoby. Z kolei ci, którzy lubią planować wakacje z wyprzedzeniem, mogą już teraz zarezerwować tygodniowy pobyt all inclusive w cenie nieprzekraczającej 1,8 tys. zł od osoby.